"Белнефтехим" подтвердил подготовку переброски нефтепотоков из Литвы в порты РФ

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" подтвердил, что начались переговоры и подготовка к перенаправлению экспортных потоков белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. Об этом сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь концерна Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"По поводу заявления министра энергетики России Александра Новака о переброске нефтепотоков, могу подтвердить, что такая работа запланирована. В ближайшее время ожидаются встречи по этому вопросу. Детали будут известны по их итогам", - сказал Александр Тищенко.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на Александра Новака, Беларусь и Россия прорабатывают вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ. По его словам, Россия в течение сентября подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через российские порты. "Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы создать экономические условия, которые были бы выгодны всем: портам, непосредственным перевозчикам, железным дорогам и самим производителям нефтепродуктов", - отметил он.-0-