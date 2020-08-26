26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" подтвердил покупку очередной партии нефти из Азербайджана, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне.

"Танкер должен прибыть в порт Южный 2-4 сентября. Нефть поступит на Мозырский НПЗ", - рассказали в концерне.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, компания планирует отправить для Беларуси партию нефти объемом более 90 тыс. т из турецкого порта Джейхан.

Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков ранее сообщал, что SOCAR в текущем году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.-0-