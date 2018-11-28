"Белнефтехим" подтверждает поставки в 2019 году 18 млн т российской нефти

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" подтверждает, что импорт российской нефти для переработки на белорусских НПЗ в 2019 году составит 18 млн т. Об этом сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, заместитель председателя концерна Владимир Сизов, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Сизов напомнил, что поставки нефти регулируются межправительственными соглашениями. "На 2019 год у нас сохранен объем поставки нефти для переработки на уровне 18 млн т, - сказал зампредседателя концерна. - Это тот объем, который соответствует нашим техническим возможностям и оптимальному режиму переработки нефти".

В настоящее время стороны продолжают обсуждение компенсации потерь белорусской экономики из-за налогового маневра в нефтяной отрасли Российской Федерации. "Переговоры в настоящее время проходят, однако сегодня рано говорить о каких-то даже промежуточных результатах: переговорный процесс еще не закончен. В ближайшее время, возможно, будут какие-то комментарии", - сказал Владимир Сизов.

Ранее сообщалось, что алгоритм компенсации потерь Беларуси от налогового маневра в России должен быть выработан к 15 декабря.-0-