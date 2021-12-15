"Белнефтехим" предлагает обсудить оптовую и розничную торговлю нефтепродуктами

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект указа Президента, которым предусмотрена корректировка указа от 1 сентября 2010 года №450 "О лицензировании отдельных видов деятельности", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Изменения направлены на бесперебойное обеспечение нефтепродуктами потребителей республики, в том числе в периоды проведения капитальных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, повышение уровня ответственности поставщиков, а также привлечение инвестиций для укрепления материально-технической базы собственников резервуарных парков.

Организатор общественного обсуждения - концерн "Белнефтехим".

Свои замечания и предложения с 15 по 25 декабря можно высказать в специальной теме на Правовом форуме.-0-