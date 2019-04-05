"Белнефтехим" прокомментировал обсуждение с Россией изменения тарифов на транзит нефти

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тариф на транспортировку нефти по территории Беларуси является самым низким среди стран - транзитеров нефти. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, комментируя обсуждение с Россией возможное изменение тарифов на транспортировку нефти.

"К функционированию трубопроводного транспорта нефти предъявляются серьезные технические и природоохранные требования, поскольку Беларусь является социально и экологически ответственной страной. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на протяжении 55 лет эксплуатации нефтепровода обеспечивает выполнение всех требований законодательства и намерено гарантировать экологически безопасную работу и впредь", - отметил Андрей Рыбаков.

Председатель "Белнефтехима" обратил внимание, что обеспечение безопасности в процессе транспортировки нефти довольно затратно и требует постоянного мониторинга нефтепровода и других сооружений, модернизации и замены изношенного оборудования.

"Тариф на транспортировку нефти по территории Беларуси - самый низкий среди тарифов в странах, осуществляющих транзит нефти, и составляет на сегодняшнюю дату $0,86 на 100 тонно-километров. Например, удельный тариф на транспортировку нефти по территории Польши выше белорусского на 22% ($1,05), по территории Украины - выше белорусского на 62% ($1,39)", - отметил Андрей Рыбаков.

Он добавил, что работа по тарифам ведется на постоянной основе согласно утвержденной методике путем переговоров заинтересованных сторон.

Ранее СМИ сообщили, что Беларусь уведомила российскую компанию "Транснефть" о планах повышения тарифов на транзит нефти.-0-