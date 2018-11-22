"Белнефтехим" проводит опрос для выбора дальнейшей стратегии изменения цен на топливо

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" проводит опрос населения для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.
Опросы проводятся на отраслевом интернет-портале "Нефтехимия" (belchemoil.by) и новостном портале neft.by. Их результаты будут использованы для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо, пояснили в "Белнефтехиме".
Предлагается ответить на вопрос, какой вид ценообразования на топливо предпочтительнее - рыночное или директивное (голосование на интернет-портале "Нефтехимия"), а также выразить свое мнение о том, какое изменение цены на топливо предпочтительнее - одномоментное или поэтапное (портал neft.by).
"Белнефтехим" просит принять участие в опросе.-0-
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