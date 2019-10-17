17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" работает над снятием всех вопросов по нефтяному соглашению с Казахстаном, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя "Белнефтехима" Владимир Сизов на форуме "Нефтехимия", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ожидаем, что это может состояться, прикладываем все усилия, чтобы снять все вопросы по этому соглашению и подготовить его к подписанию", - сказал Владимир Сизов, отвечая на вопрос о возможном подписании документа в октябре нынешнего года.

Ранее сообщалось, что Беларусь планирует подписать межправительственное соглашение с Казахстаном о поставке нефти в октябре нынешнего года. В нем обозначены условия поставок, но не оговариваются их объемы. Возможные маршруты доставки - через общую систему магистральных нефтепроводов или по железной дороге.-0-