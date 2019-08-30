"Белнефтехим" рассчитывает до конца года полностью восстановить экспорт нефти и нефтепродуктов

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" рассчитывает до конца года полностью восстановить объем экспорта нефти и нефтепродуктов, снизившийся из-за ситуации с поставками некачественной нефти из РФ. Об этом сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель концерна Андрей Рыбаков.

"Концерн ведет работу по восстановлению объемов поставки в страну нефти и экспорта белорусских нефтепродуктов. По итогам года планируется восполнить отставание и выполнить намеченные на 2019-й планы", - сказал Андрей Рыбаков.

В частности, "Белоруснефть" наверстывает отставание по экспорту белорусской нефти и прогнозирует выход на плановые поставки в ноябре.

"В I полугодии 2019 года экспорт товаров концерна "Белнефтехим" действительно снизился до 80,9% к уровню 2018-го. Основные причины - это снижение экспорта белорусской нефти, а также нефтепродуктов из-за уменьшения объемов переработки на белорусских НПЗ, обусловленного загрязнением нефтепровода. Одновременно произошло и снижение котировок на нефть, нефтепродукты и продукты нефтехимии", - пояснил Андрей Рыбаков.

Около 35-40% нефтепродуктов, выпущенных белорусскими НПЗ, реализуются внутри страны, остальной объем идет на экспорт. Самыми маржинальными для Беларуси являются рынки близлежащих стран с наиболее оптимальной логистикой.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-