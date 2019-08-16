"Белнефтехим" рассчитывает до конца года получить от РФ компенсацию основных потерь из-за грязной нефти

16 августа. Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" рассчитывает до конца года получить от РФ компенсацию основных потерь из-за поставок в Беларусь загрязненной хлоридами нефти либо сделать расчеты, не вызывающие споров с РФ. Об этом сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"На данный период идет отработка с российской стороной различных механизмов компенсации. К сожалению, она не так быстро происходит, - отметил Андрей Рыбаков. - Работа ведется постоянно, и рассчитываем, что до конца года мы сможем основную массу потерь компенсировать либо сделать качественные, четкие расчеты, которые не будут вызывать никаких споров между нами и субъектами Российской Федерации". После этого, по словам главы "Белнефтехима", планируется компенсировать оставшиеся потери белорусской стороны из-за ситуации с грязной нефтью.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть.

Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.-0-