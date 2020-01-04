4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" рассчитывает на поставку из РФ в январе 650 тыс. т нефти, первая партия составит 100-130 тыс. т, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя концерна Владимир Сизов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для обеспечения надежной работы НПЗ и поставок нефтепродуктов на внутренний рынок с одной из российских нефтяных компаний достигнута договоренность, что порядка 100-130 тыс. т нефти будет поставлено на первом этапе", - сказал Владимир Сизов.

При этом он уточнил, что есть договоренность с российской стороной, что в целом в январе может быть прокачано 650 тыс. т. Этот объем с учетом уже накопленных ресурсов позволит бесперебойно функционировать обоим белорусским нефтеперерабатывающим заводам.

"Для материализации договоренностей необходимо, чтобы нефтяные компании подтвердили, что могут передать этот ресурс для поставки на территорию Беларуси. Мы договорились, что такие технические возможности есть, сейчас идет работа по подтверждению, что этот объем будет выкуплен у нефтяных компаний для поставки именно в Беларусь", - пояснил зампред "Белнефтехима".

Как сообщалось, Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь. Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и "Нафтан") снизили загрузку до технологического минимума. В "Белнефтехиме" заявили, что готовы обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме. Экспорт нефтепродуктов временно приостановлен. 4 января "Белнефтехим" сообщил о договоренности с РФ на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии.-0-

Беларусь договорилась с РФ о поставке первой партии нефти по цене без премии Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года.