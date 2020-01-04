4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" рассчитывает в январе возобновить экспорт нефтепродуктов, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя концерна Владимир Сизов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В январе ожидается возобновление (экспорта нефтепродуктов. - Прим. БЕЛТА). Это зависит от того, насколько ритмично и быстро будет идти процесс заключения договоров. Мы рассчитываем, что к концу января - по крайней мере, это оптимистичный сценарий - все возможные ограничения будут сняты", - сказал Владимир Сизов.

Зампред "Белнефтехима" обратил внимание, что в первую очередь нефтепродуктами будет обеспечиваться внутренний рынок. "По мере поступления подтвержденных объемов нефти для НПЗ и с учетом необходимости надежного обеспечения внутреннего рынка мы будет поставлять на экспорт возможные объемы, чтобы выполнять обязательства", - добавил он.

По словам Владимира Сизова, транзит российской нефти идет в штатном режиме. "Транзит нефти осуществляется в соответствии с обязательствами, которые взяли на себя предприятия по транспортировке нефти и в целом Республика Беларусь", - отметил он.

Как сообщалось ранее, Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов, чтобы гарантированно обеспечить потребности внутреннего рынка. Экспорт нефтепродуктов был остановлен после того, как РФ прекратила поставки нефти в Беларусь.-0-