"Белнефтехим" рассказал, почему выбрана стратегия изменения цен на топливо на 1 копейку

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменение цен на топливо на 1 копейку является продуманной стратегией, заявил сегодня журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.
"Для нас это продуманная стратегия, чтобы в первую очередь сохранить эффективность наших нефтеперерабатывающих заводов, тем более в условиях модернизации, которая сегодня проводится", - отметил Андрей Бунаков.
Зампред "Белнефтехима" обратил внимание, что цены на топливо могут как расти, так и снижаться в зависимости от различных факторов и это не только стоимость нефти. Поскольку белорусские нефтепродукты поставляются не только на внутренний рынок, но и экспортируются, также мониторится ситуация и на близлежащих рынках.
"Это комплексный вопрос. Мы выбрали политику (в плане изменения цен на топливо. - Прим. БЕЛТА), она у всех на слуху, и мы будем ее придерживаться", - резюмировал Андрей Бунаков.-0-