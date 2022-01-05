"Белнефтехим": с учетом санкций проведена серьезная работа по диверсификации экспортных потоков

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации "Белнефтехима" с учетом санкционного давления со стороны отдельных стран провели серьезную работу по диверсификации экспортных потоков. Об этом рассказал председатель концерна Андрей Рыбаков в интервью журналу "Вестник "Белнефтехима", сообщает БЕЛТА.

"География экспорта организаций концерна в 2021 году охватывала более 90 стран мира. С учетом санкционного давления со стороны отдельных стран проведена серьезная работа по диверсификации экспортных потоков, в том числе по перенаправлению нефтепродуктов на российские порты, а также по организации поставок нефтехимической продукции на новые рынки - Албании, Камбоджи, Гватемалы и стран Южной Америки", - сказал Андрей Рыбаков.

Он пояснил, что маржинальность поставок в первую очередь определяется балансом спроса и предложения на конкретном экспортном рынке, территориальной удаленностью и действующими таможенными режимами. С учетом этих факторов страны бывшего СССР по-прежнему находятся в прерогативе у белорусских производителей.

"По итогам работы за десять месяцев 2021 года удалось увеличить экспорт к уровню аналогичного периода 2020 года в Ливан, Индонезию, Перу, Израиль, Иран, Кубу, ОАЭ. В 2022 году планируется продолжить работу по переориентации отгрузок с рынка ЕС на премиальные рынки стран ЕАЭС и СНГ, а по отдельным видам товарных групп - на рынки дальнего зарубежья. Мониторинг рынков - процесс постоянный, мы стараемся оперативно реагировать на изменения конъюнктуры с учетом маржинальности", - отметил председатель "Белнефтехима".

Андрей Рыбаков подчеркнул, что концерн в 2021 году сохранил финансовую устойчивость и в целом выполнил основные уставные задачи, показатели эффективности работы, несмотря на недружественные действия со стороны международных организаций. В нефтехимической отрасли обеспечен прирост промышленного производства и экспорта товаров, сохранено присутствие белорусских предприятий на стратегических экспортных рынках. В полном объеме удовлетворены потребности внутреннего рынка в нефтепродуктах и нефтехимической продукции, созданы необходимые запасы топлива на складах.

Выполнены заявки сельскохозяйственных организаций на поставку минеральных удобрений, обеспечено конструктивное взаимодействие с предприятиями легкой промышленности и автопрома по поставкам химических волокон, нитей и шин соответственно. Развивается сотрудничество с торговыми сетями по продвижению на белорусском рынке отечественной лакокрасочной продукции и других товаров нефтехимии. Также реализованы задачи, поставленные правительством в период пандемии, по удовлетворению потребностей системы здравоохранения в химической продукции.

Объем производства импортозамещающей продукции увеличен за девять месяцев 2021 года в 1,4 раза. "По итогам года в отрасли снизилось до минимума число убыточных организаций. Предприятия отрасли традиционно в полном объеме и своевременно рассчитываются с кредитующими учреждениями, бюджетом и по заработной плате, которая в текущем году индексировалась с учетом достигнутых результатов. Все организации уже сформировали бизнес-планы на 2022 год, в которых во главу угла поставлены задачи по преодолению негативного влияния внешних рисков", - резюмировал председатель концерна.-0-