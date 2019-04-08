"Белнефтехим": стоимость нефти для белорусских НПЗ с начала года выросла почти на 18%

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость нефти для белорусских НПЗ с начала года выросла практически на 18%, при этом повышение розничных цен на топливо было в районе 4%. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Концерн продолжает политику и стратегию по изменению цен, которая была ранее обозначена, мы не делаем резких движений. Несмотря на то, что стоимость сырья с начала года выросла практически на 18%, изменение цены для потребителя составило в районе 4%. Мы эволюционно пытаемся подтягиваться за теми изменениями, которые происходят на рынке, не допуская резкого удара по потребителю", - пояснил Владимир Сизов.
Отвечая на вопрос, будет ли корректироваться тактика изменения цен на 1 копейку, зампред концерна отметил, что "Белнефтехим" следует стратегии сдержанного изменения цен на нефтепродукты.
В Минске 8-10 апреля проходит международная конференция "Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы". На конференции обсудят состояние мирового рынка нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов, конъюнктуру рынков нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа в странах Центральной Европы, Балтии, а также в Беларуси, Украине, европейской части России. Организатором конференции выступает британская группа компаний Confidence Capital.-0-
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