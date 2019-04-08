"Белнефтехим" ускоряет модернизацию НПЗ на фоне налогового маневра в нефтяной сфере России

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" намерен максимально сократить сроки ввода новых установок на нефтеперерабатывающих заводах с учетом проведения налогового маневра в нефтяной сфере России, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сегодня на международной конференции "Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Стратегический вопрос - ускорение модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Здесь задача, которая перед нами стоит, - максимально сократить сроки ввода и пуска установок глубокой переработки нефти - замедленного коксования на "Нафтане" и гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ", - отметил Владимир Сизов.

По его словам, 7 ноября - срок завершения строительно-монтажных работ, после которого должна начаться пусконаладка. "Белнефтехим" прилагает все усилия для завершения работ в срок, добавил зампред концерна.

Кроме того, на НПЗ постоянно ведется оперативная работа по снижению затрат. Речь идет в первую очередь об оптимизации технологии переработки нефти, повышении эффективности переработки, уточнил Владимир Сизов.

Как сообщалось ранее, модернизация двух белорусских НПЗ - "Нафтана" и Мозырского НПЗ - оценивается в $2,5 млрд. Она позволит увеличить глубину переработки нефти и повысить общую эффективность нефтепереработки в стране.-0-

"Белнефтехим": стоимость нефти для белорусских НПЗ с начала года выросла почти на 18% "Несмотря на то, что стоимость сырья с начала года выросла практически на 18%, изменение цены для потребителя составило в районе 4%", - пояснил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.