"Белнефтехим" в апреле ожидает поставки азербайджанской и норвежской нефти

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" в апреле ожидает танкеры с азербайджанской и норвежской нефтью. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

"11 апреля ожидается прибытие танкера в порт Южный с 85 тыс. т азербайджанской нефти. А к середине апреля в Клайпеду придет еще один танкер с норвежской нефтью - 85 тыс. т", - рассказал Александр Тищенко.

Как сообщалось, в марте Socar отправила в Беларусь три танкера нефти, это порядка 250 тыс. т нефти. Она была доставлена в порт Одессы и затем прокачана трубопроводным транспортом на Мозырский НПЗ. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что Socar в 2020 году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.

В январе этого года Беларусь купила первую партию норвежской нефти для переработки в ОАО "Нафтан".

На апрель также контрактуются поставки нефти из РФ.-0-