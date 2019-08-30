"Белнефтехим": в долгосрочной перспективе нужно выйти на рыночные принципы ценообразования на топливо

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в долгосрочной перспективе нужно выйти на рыночные принципы ценообразования на топливо. Такое мнение высказал в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"С учетом стабилизации мировой конъюнктуры цен на нефтяном рынке в краткосрочной перспективе изменения цен на топливо не ожидается. В долгосрочной перспективе потребуется выход на рыночные принципы ценообразования. Но движение к этому моменту должно быть поэтапным с оценкой влияния на экономику в целом. Сегодня выбрана стратегия изменения цен на 1 копейку для выхода на экономический обоснованный уровень цены", - отметил Андрей Рыбаков.

Глава "Белнефтехима" обратил внимание, что цены на нефтепродукты, как и на нефть, подвержены колебаниям. На их уровень на мировом рынке влияет целый комплекс факторов - от технических до экономических.

"На белорусском розничном рынке нефтепродуктов на уровень цен влияет также социальная составляющая. Нельзя исключать и влияние налогового маневра на деятельность белорусских НПЗ", - напомнил он.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-