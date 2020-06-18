"Белнефтехим": в III квартале предусмотрена возможность поставки из РФ по трубе 5,75 млн т нефти

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. График поставки нефти трубопроводным транспортом в Беларусь из РФ в III квартале согласован на уровне 5,75 млн т, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"С Минэнерго России на III квартал 2020 года определен график поставок нефти по магистральным нефтепроводам на белорусские НПЗ в объеме 5,75 млн т (по 2,875 млн т на каждый НПЗ)", - сообщил Александр Тищенко.

По его словам, поставки планируются от 10 компаний: "Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "Татнефть", "Башнефть", "РуссНефть", "Зарубежнефть", "Янгпур", "Нефтиса".

График сформирован исходя из индикативного баланса нефти на 2020 год в объеме 24 млн т (23 млн т - поставка трубопроводным транспортом и 1 млн т - железнодорожным).

"При этом конкретные объемы закупки нефти по-прежнему будут уточняться ежемесячно, исходя из рыночной конъюнктуры и технических возможностей НПЗ по переработке", - обратил внимание Александр Тищенко.

"По июльской конкретике (объемы поставок. - Прим. БЕЛТА) мы еще работаем и сообщим позже", - уточнил пресс-секретарь.-0-