30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" внес предложения по снижению цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Об этом заявил сегодня председатель концерна Андрей Рыбаков в ходе посещения ОАО "Нафтан", сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Марина Костюченко.
"Если фактическая стоимость барреля нефти в январе 2019 года будет сохраняться в диапазоне $52-55, рассматривается снижение цены на одну копейку для дизельного топлива и на две копейки для бензина. Также предусматривается праздничная скидочная кампания", - отметил Андрей Рыбаков.
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