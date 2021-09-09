"Белнефтехим" временно приостановил прокачку нефти по "Дружбе" в направлении Словакии и Венгрии

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" приостановил прокачку нефти по "Дружбе" до 13 сентября в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу Одесса - Броды. Об этом сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, информирует БЕЛТА.

"До 13 сентября "Белнефтехим" остановил прокачку по магистральному нефтепроводу "Дружба" в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу Одесса - Броды на территорию Беларуси", - цитирует Игоря Демина ТАСС.

В "Белнефтехиме" прокомментировали данную информацию. "Никакой экстренности нет. Все штатно и согласовано в рамках плана графика прокачки нефти, без ущерба для прокачки необходимых объемов в направлении Венгрии. Тем более отмечается даже профицит технических возможностей, что при необходимости позволяет увеличить объемы прокачки при желании партнеров", - заявили в концерне. В "Белнефтехиме" также уточнили, что по нефтепроводу Одесса - Броды принимается нефть в рамках долгосрочных контрактов с азербайджанскими партнерами.-0-