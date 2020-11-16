"БелОМО" завершает разработку обновленных очков ночного видения для пилотов

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. НТЦ "ЛЭМТ - БелОМО" завершает разрабатывать образцы обновленной версии авиационных очков ночного видения NV/G-AM, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства промышленности.

"Очки ночного видения для пилотов - специальное оборудование, которое предоставляет широкий обзор пространства в кабине и за ее пределами в сумерки и ночью. При этом возможно ясное чтение систем индикации, карт, других источников информации при полете, четкое распознавание крупных и относительно малых объектов для оптимального построения маршрута (включая оценку потенциальных опасностей, таких как высокие здания, линии электропередачи, горы, деревья)", - рассказали в пресс-службе.

Очки могут применяться при полетах в сумерках и ночью, ведении прицельного огня из вооружения вертолета на низких высотах, а также из легкого бортового вооружения на средних дистанциях, при операциях в условиях городской инфраструктуры (полеты на низких высотах, высокая плотность расположения строений, яркие источники освещения) и ночных поисковых операциях над земной и водной поверхностью.

"Новые очки NV/G-AM могут быть использованы для схожих задач как в вертолетах, так и в самолетах, включая транспортную и спасательную авиацию. Их конструкция была значительно облегчена. Также улучшалась эргономика управления и настройки прибора под конкретного пользователя, что позволяет оператору иметь комфортный широкий обзор кабины и окружающего пространства с минимальным отвлечением на регулирование прибора при полете", - отметили в пресс-службе.

"НТЦ "ЛЭМТ" БелОМО" - компания, работающая в области оптико-электронного высокоточного приборостроения. Ключевая специализация предприятия - исследования, разработки и производство оптико-электронных приборов двойного назначения. Кроме того, компания выпускает медицинское оборудование, контрольно-проверочную и стендовую аппаратуру для оптического производства и контроля параметров. Предприятие сотрудничает с научными организациями Беларуси, стран СНГ и других государств. Продукция экспортируется в более чем в 35 стран мира, включая США, Канаду, Швецию, Германию, Великобританию, Японию, страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.-0-

Фото Министерства промышленности