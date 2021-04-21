"Белоруснефть": договорные обязательства в Эквадоре выполняются в полном объеме

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21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "ПО "Белоруснефть" выполняет договорные обязательства в Эквадоре в полном объеме, заявили БЕЛТА на предприятии.
"РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" сообщает, что появившаяся в СМИ информация о деятельности предприятия в Эквадоре не соответствует действительности. Компания "Белоруснефть" и созданная в Эквадоре компания "Эквасервойл" в полном объеме исполняют взятые на себя обязательства в рамках подписанных договоров", - подчеркнули на предприятии.-0-