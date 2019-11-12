"Белоруснефть" досрочно выполнила годовой план по бурению боковых стволов

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Производственное объединение "Белоруснефть" на два месяца раньше выполнило годовой план по бурению боковых стволов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Установленную на год планку в почти 25 тыс. м буровики прошли немногим более, чем за 10 месяцев. Бригады Управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин под управлением Центра геолого-технологического сопровождения бурения нефтегазодобывающего управления "Речицанефть" вышли на этот показатель 7 ноября. Работы продолжаются.

В нефтегазодобывающем управлении "Речицанефть" слагаемыми успеха называют ответственность нескольких подразделений компании и планомерную реализацию политики "Белоруснефти" в области бурения. На повышении производительности труда буровых бригад сказываются как грамотные организационные схемы, так и внедрение прогрессивных технических и технологических инструментов.

Комплексный подход содействует повышению производительности и установлению новых отраслевых высот. "Так, при строительстве бокового ствола в скважине №40 Речицкого месторождения обновлен рекорд суточной проходки среди бригад по бурению боковых стволов. Он составил 235 м", - уточнили в пресс-службе.

На предприятии добавили, что план 2019 года на более 8,5 тыс.м превышал достижение 2018 года - 16 373 м. Этот результат на то время также стал максимумом годовой проходки за всю историю бурения боковых стволов в республике.

На белорусских месторождениях в бурении боковых стволов задействованы 5 бригад. Они строят объекты на Давыдовском, Речицком, Малодушинском и Вишанском месторождениях. Планируется, что в 2020 году основные мощности в этом направлении будут сосредоточены на Речицком, Вишанском и Давыдовском месторождениях.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-