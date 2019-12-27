"Белоруснефть" достигла максимальной проходки за всю историю бурения в Беларуси

27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. По итогам 2019 года в "Белоруснефти" ожидают проходку в более 161 тыс. м горных пород, это максимальный показатель за всю историю бурения в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Точные цифры будут известны в начале января, но уже выполнено 107% плана. Свои годовые достижения обновил коллектив Светлогорского управления буровых работ (СУБР) "Белоруснефти". По итогам 2018 года специалисты пробурили 137 461 м горных пород и построили 50 скважин. Тогда был побит рекорд 1975 года - 135 716 м.

Новый результат достигнут силами 14 бригад бурового подразделения.

"Еще в августе из-за ускорения по проходке заказчик пересмотрел нашу первоначальную производственную программу. Она изменилась в сторону увеличения - с 150 тыс.м до 156,5 тыс.м. Но мы превзошли и эти цифры", - подчеркнул начальник СУБРа Виктор Архипенко.

На высокие результаты сработало и применение породоразрушающего инструмента, винтовых забойных двигателей, роторно-управляемой системы, соответствующих режимно-гидравлических программ и, конечно, слаженные действия буровых бригад.

В этом году продолжилось обновление технического арсенала бурового блока. "Дооснащение в основном касается буровых станков "Уралмаш 3Д-76(86)". Это системы очистки, буровые насосы, буровые гидравлические ключи, двигатели внутреннего сгорания, дизель-генераторные установки", - пояснили в пресс-службе.

На предприятии отметили, что уже сформирована производственная программа бурения на 2020 год. Светлогорским буровикам предстоит пробурить 160 250 м горных пород (124 069 м - эксплуатационное бурение, 36 181 - поисково-разведочное) и построить 51 скважину.

Продолжится дооснащение буровых бригад необходимым оборудованием. Ожидается, что появится новая мощная буровая установка грузоподъемностью 650 т с частотно-регулируемым приводом. Очень важным и ответственным моментом в следующем году будет подключение некоторых буровых установок к сетям внешнего электроснабжения, добавили в пресс-службе.

Среди задач СУБРа на 2020-й - ввод в эксплуатацию второй мобильной буровой установки АРС-250 и мобилизация буровой бригады в ООО "Белоруснефть-Сибирь".-0-