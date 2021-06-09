"Белоруснефть" готовится перейти на использование станков-качалок собственного производства

9 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" планирует перейти на использование станков-качалок собственного производства в этом году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в компании.

Несколько лет в компании успешно развивают импортозамещающий проект. Его запустили на одном из подразделений компании - ПУ "Нефтебурсервис" - в 2015 году. Он подразумевает производство СК-12-3000-5000. Несколько месяцев потребовалось на подготовку и реализацию плана мероприятий.

После заводских испытаний начались опытно-промысловые работы. "Первый станок-качалку собственного изготовления смонтировали на скважине №42 Речицкого нефтяного месторождения. Образец был признан успешным. После незначительных доработок в ПУ "Нефтебурсервис" перешли к серийному производству станков-качалок. Их технические параметры соответствуют актуальным требованиям отечественной нефтедобычи и не уступают импортным образцам", - рассказали на предприятии.

Постепенно в ПУ "Нефтебурсервис" наращивают мощности. Ожидается, что в 2021 году изготовят 48 станков-качалок. В конце мая изготовили уже сотый станок-качалку. В этом году в "Белоруснефти" планируют полностью отказаться от закупок дорогого импортного оборудования. К слову, сейчас при эксплуатации механизированного фонда скважин в НГДУ "Речицанефть" используются приводы штанговых глубинных насосов румынского, российского, украинского и белорусского производства.

В компании подчеркнули, что выпуск оборудования стал для ПУ "Нефтебурсервис" важным импортозамещающим кейсом. Приводы с успехом используются при механизированной добыче в "Белоруснефти".

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-