"Белоруснефть" и "Гомельтранснефть Дружба" продолжат сотрудничество в проектировании и строительстве

9 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ПО "Белоруснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" подписали протокол о намерениях по дальнейшему сотрудничеству, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе производственного объединения.

Представители двух предприятий закрепили подписями заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве при посещении делегации ОАО "Гомельтранснефть Дружба" объектов объединения "Белоруснефть". Изучив возможности и перспективы взаимодействия, обе стороны определили ориентиры в области проектирования и строительства объектов ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Участникам мероприятия представили презентации проектов БелНИПИнефть и "Белоруснефть-Нефтехимпроекта", выполненные в BIM-технологиях, а также возможности и оборудование для проектирования. Ознакомили коллег из ОАО "Гомельтранснефть Дружба" с действующей системой управления строительным процессом в "Белоруснефти".

Для гостей провели обзорную экскурсию по объектам и подразделениям "Белоруснефти" в Речицком районе. Участники делегации изучили также возможности управления "Нефтеспецстрой".

В настоящее время речицкие строители нефтедобывающей компании задействованы в реализации нескольких проектов ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Это реконструкция насосной станции №4 на линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь" и технологических трубопроводов насосной станции №2 "Гомель" в Бобовичах, которые планируется завершить до конца текущего года.

По словам заместителя генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по капитальному строительству и ремонту Андрея Карабаня, имеющееся в "Нефтеспецстрое" современное оборудование и профессиональные кадры могут помочь в реализации масштабной программы предприятия. "В ближайшее время планируем заменить около 150 км участков линейной части трубопроводов, построить перемычки между нашим головным предприятием и филиалом ОАО "Полоцктранснефть Дружба" для транспортировки нефти в Новополоцк, есть и другие проекты. Специалисты "Нефтеспецстроя" уже зарекомендовали себя с лучшей стороны, успешно выполнили работы на нескольких наших объектах. У нефтяников высокий уровень квалификации, с ними очень комфортно работать. Это взаимовыгодное сотрудничество важно еще и тем, что оно внутриотраслевое: обе компании входят в состав концерна "Белнефтехим". Поэтому мы и в дальнейшем будем задействовать коллег из "Нефтеспецстроя" для работы на наших объектах", - подчеркнул он.-0-