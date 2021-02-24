"Белоруснефть": кустовой метод бурения скважин доказал эффективность

24 февраля, Речицкий район /Корр. БЕЛТА/. Кустовой метод бурения скважин доказал эффективность в Беларуси. Об этом сообщил журналистам начальник Светлогорского управления буровых работ (предприятие ПО "Белоруснефть") Виктор Архипенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Для Беларуси этот метод - нетипичный. "Кустовое строительство, прежде всего наклонных скважин, получило широкое распространение в Западной Сибири. Но с появлением в Светлогорском управлении буровых работ станков эшелонного типа такой способ строительства скважин набирает обороты и в белорусском регионе. Со временем этот метод бурения доказал свою эффективность. Он позволяет значительно экономить время и средства. Это также экономия на коммуникациях, проводке линии электропередач", - рассказал Виктор Архипенко.

Кустовое бурение в Беларуси применяют с 2014 года, когда компания приобрела установку Drillmec 1500HP белорусско-итальянского производства.

Самый большой куст нефтяных скважин сформировался на Речицком месторождении - 14 скважин. 10 из них - добывающие и 4 - нагнетательные, которые используются для поддержания пластового давления. На бурение этого куста потребовалось чуть более 4 лет. Средняя глубина - 2,8-2,9 тыс. м. "На этом кусте мы сэкономили приблизительно 14 месяцев на монтажных и демонтажных работах. В денежном выражении - порядка Br7 млн", - разъяснил Виктор Архипенко. Средний дебит одной скважины - примерно 12 т нефти в сутки. Это 120 т углеводородного сырья ежесуточно со всего куста - фактически две цистерны. Также добывается 12-13 тыс. куб. м в сутки попутного газа. По оценкам специалистов, это примерный объем потребления газа 2 тыс. семей.

Сейчас эта технология используется на других площадках Речицкого месторождения, где будет пробурено 4 скважины. Также кустовой метод применяется на Карташовском нефтяном месторождении.

На днях компания отмечает 55-летие. 25 февраля 1966 года был подписан приказ о создании государственного нефтегазодобывающего объединения "Белоруснефть". С 1966 по 2021 год в Беларуси добыто свыше 138 млн т нефти, пробурено более 7 млн м горных пород.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-