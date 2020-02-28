28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" намерена наращивать присутствие на рынке сервисных услуг в России и Украине, сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора "Белоруснефти" Денис Воробьев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Дениса Воробьева, российский рынок для предприятия является ключевым. "Это рынок перспективен. Мы видим его дальнейшее развитие и выстраиваем стратегию для усиления нашего присутствия", - сказал заместитель генерального директора.

"Белоруснефть" реализует договоры с несколькими российскими компаниями. Например, подписаны контракты с компанией "Газпромнефть" на бурение боковых стволов, скважин, с ОО "РН-Пурнефтегаз" - по строительству и восстановлению скважин методом бурения бокового ствола.

"У заказчиков окрепло понимание, что подрядчик (в нефтяном сервисе. - Прим. БЕЛТА) должен обладать и штатом персонала, способным выполнять сложные процессы при строительстве скважин, и необходимым современным оборудованием для реализации технических задач", - отметил Денис Воробьев.

Он обратил внимание на значительный потенциал украинского рынка. "Чувствуем себя на этом рынке уверенно, уже подтвердили свою техническую квалификацию, техническое соответствие, оснащенность. Заказчики это видят и приглашают к участию в тендерах", - рассказал заместитель гендиректора.

В Украине заключены договоры с АО "Укргаздобыча" - о работах по гидроразрыву пласта и колтюбинговым технологиям, с ДТЭК Нефтегаз - по строительству скважин на газоконденсатных месторождениях. "Участвуем и в тендерах по сейсморазведке", - добавил Денис Воробьев.

Сейчас в Украине действуют две бригады по бурению скважин - в этом году планируют ввести четыре-пять объектов. Еще четыре в планах по бурению боковых стволов. Более 120 скважин намерены отремонтировать с помощью флота колтюбинга.

"2019 год для нас в Украине был годом рекордов. В тандеме с заказчиками отработали определенные технологии, были изменены подходы в бурении. Нам удалось сократить цикл строительства скважин с 6-7 месяцев до 3-3,5 месяца", - подчеркнул заместитель гендиректора.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в других странах.-0

"Белоруснефть" планирует в 2020 году добыть 1 млн т нефтяного эквивалента в России "Планируем в этом году выйти на 1 млн т нефтяного эквивалента добычи. Это впервые мы сделаем в России. Основным продуктом станет газ - планируем добыть порядка 700 млн кубометров природного газа и попутного", - рассказал начальник управления внешнеэкономической деятельности "Белоруснефти".