"Белоруснефть" намерена с 2023 года стабилизировать добычу нефти на уровне 1,77 млн т

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" намерена с 2023 года стабилизировать добычу нефти на уровне 1 млн 770 тыс. т, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

На ближайшую перспективу в компании ставят ряд задач. Так, в 2021 году в "Белоруснефти" намерены сосредоточить поисково-разведочное бурение в Центральной и Северной структурных зонах. Среди главных целей геологического направления - опоискование новых месторождений в Южной структурной зоне Припятского прогиба, вовлечение их в разработку. Планируется стабилизировать добычу нефти с 2023 года на уровне 1 млн 770 тыс. т.

В компании подвели промежуточные итоги геологоразведочных работ, утвердили планы разработки остаточных извлекаемых запасов углеводородов. С начала года в Беларуси открыли три месторождения нефти: Гарцевское, Бескопыльновское, Кузьминское.

Так, на Гарцевском месторождении суммарные извлекаемые запасы нефти составляют более 400 тыс. т. Здесь намерены пробурить шесть скважин, что поднимет уровень добычи. На Бескопыльновском месторождении сумму извлекаемых запасов оценивают в более чем 800 тыс. т. На этой площади планируется пробурить восемь скважин. Запасы на Кузьминском месторождении - более 250 тыс. т, также в перспективе - бурение четырех скважин.

Как отметили в "Белоруснефти", важная часть реализации долгосрочной стратегии предприятия - новые поисковые зоны. В перспективе такие проекты принесут доходность и обеспечат стабильную динамику развития ресурсной базы. "Разработана программа полевой сейсморазведки 3D до 2025 года, которая предусматривает весомый объем работ в Северной, Центральной и Южной зонах. Поэтому на первый план выходит оценка потенциальной экономической эффективности проекта", - уточнили на предприятии.

Белорусские нефтяники активно вовлекают в разработку открытые, но неразрабатываемые трудноизвлекаемые запасы нефти. Внедрение новых технологий позволяет планомерно переводить прежде нетронутые трудные запасы в активные. За последние годы доля активных запасов нефти в структуре остаточно извлекаемых увеличилась с 36% до 48%.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-