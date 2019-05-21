"Белоруснефть" нарастила добычу нефти в Эквадоре почти в два раза

21 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" в этом году нарастила добычу нефти в Эквадоре почти в два раза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

В Эквадоре белорусы пробурили уже десятую скважину - на месторождении Армадильо (Блок 55). Она вышла на рабочий режим добычи. "Ввод этой скважины позволил достичь знаковой для нас цифры в Эквадоре - теперь со всех десяти скважин добываем в сутки 500 т. С начала года объем суточной добычи увеличился более чем на 200 т. Таким образом, за счет четырех скважин, пробуренных в 2019 году, нам удалось нарастить добычу почти в два раза", - отметил начальник управления внешнеэкономической деятельности "Белоруснефти" Андрей Бохан.

Несмотря на то, что Армадильо (Блок 55) - объект новый, с высокими геологоразведочными рисками, все скважины, пробуренные в Эквадоре белорусскими нефтяниками, вышли на эффективную работу. Такой рост добычи оценивают в "Белоруснефти" как значительный успех всего коллектива геологов, сейсморазведчиков, инженеров, работающих в Эквадоре и Беларуси.

"Специалисты детально проанализировали всю информацию, затем уже в Беларуси геологи провели обработку, интерпретацию сейсмических данных, построили геологические модели месторождения. После бурения каждой скважины проводились своевременные уточнения с учетом геологических и динамических моделей месторождения", - пояснил Андрей Бохан.

Нынешний год на предприятии, как и предыдущий, считают важным с точки зрения разработки нефтяных месторождений в Эквадоре. В 2019-м планируется, кроме четырех уже построенных скважин, пробурить еще две и довести эксплуатационный фонд до 12 скважин. Также в планах завершение строительства всей наземной инфраструктуры по подготовке нефти и воды на месторождении Армадильо (Блок 55).

Дочернее предприятие "Белоруснефти" АО "Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл С.А." учреждено в 2013 году. С марта 2015 года по контракту с компанией "Петроамазонас" выполняет комплексные работы по оптимизации добычи, повышению нефтеотдачи пластов и геологоразведке на месторождении Армадильо (Блок 55).-0-