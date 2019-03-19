"Белоруснефть" осваивает новую технологию исследований в скважинах сложных конструкций

19 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Управления промыслово-геофизических работ РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" освоили передовую технологию исследований в горизонтальных и субгоризонтальных скважинах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Для доставки приборов в нужные участки используется колтюбинг - одно из перспективных направлений специализированного оборудования для газонефтепромышленности. Как рассказали специалисты, оно основано на применении гибких непрерывных труб, заменяющих традиционные сборные бурильные трубы при работах внутри скважин.

"В настоящее время использование этой методики ориентировано на массовое внедрение, стадия опытно-промысловых работ завершена. Испытывали ее в Беларуси - на скважинах Речицкого, Давыдовского, Мармовичского и Карташовского месторождений", - отметили на предприятии.

Для исследований специалисты пользовались скважинным прибором, оснащенным сканирующими зондами. "Раньше с его доставкой к месту назначения часто возникала проблема. Измерять забойные параметры требуется в скважинах сложной конструкции - горизонтальных, субгоризонтальных и многоствольных. А таких в Беларуси, учитывая выработку запасов и рост доли трудноизвлекаемых ресурсов, становится все больше", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время применение гибкой насосно-компрессорной трубы - самый эффективный способ доставки скважинной аппаратуры на такие участки. А в некоторых случаях, как показали испытания передовой технологии на белорусских месторождениях, - единственная возможность.

Геофизики применяли в работах колтюбинговую установку МК-30-Т производства белорусского СЗАО "Фидмаш". При исследованиях был задействован также специальный комплекс регистрации забойных параметров, разработанный и внедренный специалистами БелНИПИнефть.

"Получилось супертехнологично. Параметры в нужном интервале измерялись в режиме реального времени, параллельно с выполнением других техпроцессов. Не нужно было глушить скважину, когда она компрессируется, и прокачиваются технологические жидкости через гибкую трубу", - оценили преимущества технологии на предприятии.

Методика позволила геофизикам заметно расширить технические возможности при исследованиях. Среди многочисленных плюсов - экономия времени и снижение риска возникновения осложнений в скважинах, а также возможность заниматься исследованиями в сложных пластовых и технических условиях. Внедрение передовой технологии продолжится и в 2019 году.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-