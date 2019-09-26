26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" планирует добыть в 2020 году 1,7 млн т нефти, сообщил журналистам заместитель генерального директора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции предприятия Сергей Каморников на международной конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последние два года мы в среднем прирастаем на 20 тыс. т в год. В этом году мы идем на объем добычи в 1,69 млн т, а в следующем будем стремиться покорить рубеж в 1,7 млн т", - сказал Сергей Каморников. По его словам, добыча нефти растет в основном за счет использования современных технологий, усиленных инвестиций, которые вкладываются в бурение.

Заместитель гендиректора обратил внимание, что в текущем году "Белоруснефть" выполнит поставленную задачу в части газопереработки. "Мы за 9 месяцев переработали рекордные объемы сырья из России и собственного нефтяного газа, к уровню прошлого года прирастаем на 10%", - отметил он.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-