"Белоруснефть" планирует открыть 180 электрозарядных станций в этом году

12 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ПО "Белоруснефть" планирует открыть 180 быстрых электрозарядных станций в 2020 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

С начала года сеть ЭЗС расширилась до 251 такой станции (плюс 13 объектов). "Сегодня на каждый электрокар приходится 1,4 станции. К примеру, в Украине 14 электромобилей на одну ЭЗС", - подчеркнули в "Белоруснефти". Имеющаяся сеть ЭЗС в Беларуси может обслуживать до 9 тыс. электрокаров. Она включает два типа станций: с быстрой и экспресс-зарядкой. Они расположены для комфортного передвижения электромобилистов по республике: на оптимальном расстоянии на магистралях, на парковках возле бизнес-центров, спортивных и культурных объектов в городах.

"В Беларуси работают ЭЗС типа Mode 3 и Mode 4. На станциях типа Mode 3 электромобилю для зарядки достаточно 6-8 часов. На Mode 4 аккумулятор большинства современных электромобилей можно зарядить на то же расстояние менее, чем за час. Как правило, на таких станциях за 15-20 минут электромобиль наберет до 80% энергии и еще за столько же восполнит оставшиеся 20%. Такая пропорция обусловлена физико-химическими процессами внутри батареи и необходима для продления ее срока службы", - уточнили на предприятии.

В начале 2020 года у "Белоруснефти" появился новый бренд для сети электрозарядных станций - Malanka. "Название символизирует энергию, которая приводит в движение электромобили, а также скорость и технологичность", - подчеркнули в пресс-службе. К 2022 году под брендом Malanka будет работать 639 зарядных станций.

Электротранспорт постепенно завоевывает позиции в Беларуси и странах евразийского континента. "Экологичную тенденцию поддерживает экономическая составляющая. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) поддержала проект решения об установлении нулевой ставки таможенной пошлины. Окончательное решение будет принято на заседании Совета ЕЭК. Но уже сейчас владельцы электрокаров освобождены от уплаты дорожного сбора. Кроме того, электрокар дешевле в обслуживании", - рассказали в пресс-службе.

По прогнозам экспертов, к 2030 году в Беларуси будет до 300 тыс. электромобилей.

Как сообщалось, 12 марта Президент подписал указ "О стимулировании использования электромобилей". Согласно документу владельцы электромобилей освобождаются от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Физическим лицам не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей для личного пользования. При этом у них будет возможность вернуть уплаченную при приобретении электромобиля сумму НДС в пределах 500 базовых величин. Кроме того, владельцы электротранспорта освобождаются до 1 января 2026 года от платы за парковку в специально оборудованных местах на коммунальных автомобильных парковках.

Лукашенко подписал указ о стимулировании закупок электромобилей "Указ предусматривает меры, которые призваны стимулировать спрос на электромобили, создание в стране соответствующей зарядной и сервисной инфраструктуры", - отметили в пресс-службе.

Производители электромобилей и электрозарядных станций, а также эксплуатирующие их организации получили право применять повышенный инвестиционный вычет в порядке, установленном Налоговым кодексом. Освобождены от НДС зарядные станции в случае их использования в Беларуси.

Производственному объединению "Белоруснефть" без проведения аукциона будут предоставлены в аренду земельные участки для строительства и обслуживания электрозарядных комплексов. При этом затраты на строительство зарядных станций могут безвозмездно передаваться на баланс юридического лица, на учете которого находятся эти объекты, и включаться заказчиком (застройщиком) в состав внереализационных расходов. При получении согласия землепользователя земельные участки для установки зарядных станций будут предоставляться без их изъятия из земель общего пользования.-0-