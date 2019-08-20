"Белоруснефть" планирует увеличить добычу нефти на 20 тыс. т по итогам года

20 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Производственное объединение "Белоруснефть" планирует увеличить добычу нефти на 20 тыс. т в 2019 году. Поставленная для достижения по итогам года планка - 1,69 млн т, сообщили во время пресс-тура по скважинам-миллионщицам предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Как напомнили нефтяники, 2019 год - юбилейный для нефтедобычи в Беларуси. К 55-й годовщине подошли со знаковыми достижениями и наработками. Так, в 2018 году впервые в новейшей истории предприятия годовой объем добычи нефти составил 1,67 тыс. т. "При этом новые скважины дали более 94 тыс. т. Это лучший результат за последние 23 года. Впервые за 20 лет в Беларуси прирост запасов нефти достиг уровня добычи", - рассказали на предприятии.

За период нефтедобычи 15 скважин дали более 1 млн т нефти. Одна из них - скважина №6 Речицкого нефтяного месторождения. В свое время она стала определенным подтверждением наличия промышленных запасов нефти в БССР и сейчас все еще в строю. 20 августа 1964 года - своего рода день рождения 8-й скважины. В первые же сутки она дала более 120 т нефти.

В настоящее время перед нефтяниками стоит задача нивелировать дисбаланс прироста запасов и объема добычи.

В Беларуси в разработке находятся более 60 месторождений нефти, эксплуатируемый фонд скважин - около 850. Во время пресс-тура массмедиа знакомят с инфраструктурой старейших и самых молодых скважин.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году, предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-