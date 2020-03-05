"Белоруснефть" расширит сеть электрозарядок Malanka к 2021 году до более чем 600 станций

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" презентовала сегодня сеть зарядных станций для электромобилей Malanka, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государство поручило нашей компании создать фундаментальную зарядную инфраструктуру и увеличить объем инвестиций в сектор зарядных станций. Тогда у нас было 17 зарядных станций, за срок чуть более полутора лет мы нарастили их количество до 251. К 2021 году будет установлено более 600 станций. При подтверждении динамики мы рассчитываем к 2025-му на увеличение числа электромобилей в Беларуси до 100 тыс., в будущем их количество может вырасти до 300 тыс.", - отметил заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть" Андрей Котик.

Дальнейший рост числа электромобилей в стране в компании "Белоруснефть" связывают в том числе с обнулением таможенной пошлины на электромобили.

Что касается экономической стороны проекта, Андрей Котик пояснил: первые зарядные станции стоили порядка 60-70 тыс. евро, далее ситуация изменилась, и сейчас зарядная станция обходится до $20 тыс. При этом он пояснил: объем инвестиций определяется не только стоимостью зарядных станций, но и местами подключения к электросетям. От этого зависит, нужны ли дополнительные инвестиции и в каком объеме. Ожидается, что инвестиции только в сеть супербыстрых зарядных станций составят около 150 млн евро, кредитные средства под этот проект могут выделить международные банки. "Этот вопрос открытый, ведем переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком", - пояснил Андрей Котик.

По его словам, окупаемость сети зарядных станций будет определяться несколькими критериями. Под данные технологии выделяются "долгие" финансовые продукты, срок окупаемости таких проектов находится в районе 5-6 лет, пояснил он.

Сегодня сеть Malanka может обслуживать около 9 тыс. электромобилей в день. "Белоруснефть" обеспечила зарядными станциями АЗС на главных магистралях страны, а также парковки рядом с крупными коммерческими, спортивными и культурными объектами.

В планах - к 2022 году расширить сеть так, чтобы заряжать до 35 тыс. машин. К 2022 году будет запущено около 640 зарядных станций. С этого года будут устанавливаться только быстрые станции, на которых можно пополнить запас хода на 35 км за 7 минут. Этого заряда хватит на несколько поездок по городу.

Кроме того, в сети Malanka появятся и супербыстрые станции, которые заряжают электромобиль за 10-12 минут на 345 км пробега. Начать запуск таких ЭЗС планируется с основных магистралей и столицы, затем они постепенно покроют всю страну. Первые супербыстрые АЗС можно будет протестировать в конце 2020 года, полноценное развитие планируется ориентировочно к 2024 году.

По прогнозам экспертов, к 2030 году 20% мирового автопарка будут составлять электромобили, и многие европейские страны идут к этой цели.-0-