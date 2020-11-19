"Белоруснефть" рассматривает возможность полностью обеспечить свой легковой автопарк электрокарами

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" рассматривает возможность заменить все машины своего легкового автопарка на электротранспорт. Об этом сообщил руководитель группы перспективного развития новых энергетических технологий РУП "ПО "Белоруснефть" Анатолий Котляров на брифинге, передает корреспондент БЕЛТА.

"Специалисты изучают варианты, включая электромобили с запасом хода 300 км", - отметил Анатолий Котляров.

Предприятие одним из первых в 2014 году приобрело электромобиль. Он, по оценке специалистов, ни в чем не уступает авто с двигателем внутреннего сгорания. Маневренный электрокар хорошо зарекомендовал себя. К слову, он был задействован во время II Европейских игр.

В юго-восточном регионе электромобили есть в автопарках "Гомельэнерго", Национального парка "Припятский" и других организаций.

В Беларуси зарегистрировано около 1,2 тыс. электромобилей. Основная масса электрокаров находится в личных парках белорусов.

Оценивая рынок энергопотребления, Анатолий Котляров провел аналогию: "Всего в стране 3,5 млн единиц автотранспорта, если их перевести на электротягу, то потребление энергии составит порядка 14 млрд кВт/час, что сопоставимо с выработкой БелАЭС".

Государственным оператором по развитию сети электрозарядных станций под брендом Malanka выступает "Белоруснефть". Разработана и реализуется программа развития инфраструктуры для электрокаров.-0-