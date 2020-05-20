20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" развернула полевую сейсморазведку на Северо-Надвинской-Барсуковской площади. Исследуемый участок расположен в Речицком, Лоевском и Хойникском районах Гомельской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

По информации геологов, в пределах Северо-Надвинской-Барсуковской площади могут быть сосредоточены значительные для промразработки запасы нефти. Исследования позволят оценить верность этих предположений. "Технологические процессы выполняются с помощью взрывных источников сейсмических сигналов. Используется современное регистрационное оборудование", - рассказали в пресс-службе. На всех этапах сейсмических исследований ведется контроль качества.

Сейсмоисследования в формате 3D пройдут на территории в 478 кв.км. "Несмотря на то что здесь расположено большое количество населенных пунктов, заболоченных участков и торфяников, в управлении полевых сейсморазведочных работ белорусской компании планируют выполнить работы за год", - отметили на предприятии.

В ближайшей перспективе "Белоруснефть" нацелена сохранить максимальные за последние 25 лет объемы работ. "3D-сейсморазведка в сочетании с высокими темпами поисково-разведочного бурения и грамотной разработкой имеющихся активов поможет выполнить стратегическую задачу страны по наращиванию сырьевой базы и удержанию добычи нефти в белорусском регионе на высоком уровне", - подчеркнули на предприятии.

В последние годы уверенно удерживается положительная тенденция: выработку запасов полностью компенсирует их прирост.-0-