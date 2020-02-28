"Белоруснефть" развивает проекты в сфере добычи и нефтяного сервиса на трех континентах

28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" развивает международные проекты в сфере добычи углеводородов и нефтяного сервиса на трех континентах. Об этом речь шла сегодня во время брифинга на предприятии, передает корреспондент БЕЛТА.

Основные страны присутствия белорусской компании - Россия, Украина, Эквадор, Индия.

Например, "Белоруснефть" подписала контракт с крупнейшей государственной индийской нефтегазовой корпорацией ONGC. Как пояснил заместитель директора института "БелНИПИнефть" Алексей Кудряшов, белорусским специалистам предстоит подобрать поверхностно-активные вещества (ПАВ) для повышения нефтеотдачи пластов. "В тендере на проведение данных работ участвовали ведущие компании из Америки и Европы. Мы показали свои знания, компетенцию и победили", - отметил он.

Подбирать ПАВы будут для шести зрелых месторождений, которые расположены в различных частях Индии. На оказание услуг контрактом отведено 9 месяцев. "Предстоит выполнить широкий комплекс исследований. После этого заказчик определится с дальнейшими планами по этому проекту", - добавил заместитель директора.

Рассказали на предприятии и об итогах работы на внешних рынках в прошлом году. Так, в России сдали 20 скважин эксплуатационного бурения, капитально отремонтировали 180, провели 68 операций по гидроразрыву пласта, 4 скважинные операции по технологии СКИФ. В Украине сдали 5 скважин, при этом проходка составила 25 526 м, выполнили 31 операцию по гидроразрыву пласта. Осуществили 90 ремонтов скважин с помощью флота колтюбинга, 19 операций по цементированию скважин.

В Эквадоре на месторождении Армадильо (Блок 55) белорусские нефтяники построили 5 скважин, добыли более 130 тыс. т нефти. В целом же с начала реализации проекта "Белоруснефти" в Эквадоре добыли почти 250 тыс. т.

"Каждый регион добычи имеет свои особенности. Например, в Эквадоре очень высокие экологические требования. Зачастую проекты реализуются в условиях заповедных мест, в джунглях, где нужно сохранять экосистему", - отметил начальник управления внешнеэкономической деятельности "Белоруснефти" Андрей Бохан.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в других странах.-0-