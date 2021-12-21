"Белоруснефть" реализует арктическое дизтопливо на 260 АЗС по всей стране

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" реализует арктическое дизтопливо, которое рекомендуется использовать в сильные морозы, на 260 АЗС по всей стране. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора РУП "ПО "Белоруснефть" Сергей Каморников.

Согласно действующему в стране стандарту зимнее топливо реализуется с 1 ноября по 31 марта. "До 1 ноября на все заправки было завезено исключительно зимнее дизельное топливо и в срок начата его реализация. При этом есть стандартное зимнее дизельное топливо и дизтопливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками, так называемое арктическое. Арктическое топливо выдерживает температуры до 32 градусов мороза, а иногда даже до 40 градусов. Это топливо продается не на всех заправочных станциях, так как не везде есть достаточное количество резервуаров для раздельного хранения. Сегодня оно реализуется на 260 заправках из 570. Оно маркируется снежинкой, на красном фоне написано "минус 32 градуса". Именно такое топливо рекомендуется использовать в сильные морозы", - сказал Сергей Каморников. На сайте "Белоруснефти" размещена информация, на каких заправках есть арктическое дизтопливо.

Заместитель гендиректора напомнил, что в сильные морозы важно также состояние автомобиля, качественное обслуживание, работоспособность всех систем и готовность к резким холодам. " Все эти факторы тоже влияют на то, как машина заводится и в целом ведет себя в зимний период", - отметил он.-0-