"Белоруснефть-Сибирь" расширит сотрудничество с крупными игроками российского нефтяного бизнеса

30 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году ООО "Белоруснефть-Сибирь" расширит сотрудничество с крупными игроками российского нефтяного сервиса и бизнеса, сообщил журналистам директор предприятия Дмитрий Гузов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Дмитрия Гузова, компания успешно закрепила позиции в сфере нефтесервиса в стране-соседке в текущем году. Основные заказчики - крупнейшие игроки нефтяного сервиса и бизнеса: группы компаний "Газпром", "Газпромнефть", "Роснефть" и "Новатэк". "В уходящем году мы значительно расширили свое присутствие на объектах компаний "Газпромнефть". Выступаем подрядчиками по оказанию услуг по бурению боковых стволов, капитальному ремонту скважин и другие", - рассказал он. - С 2007 года постоянно работаем с группой компаний "Роснефть".

В 2020 году планируется расширить сотрудничество с группами компаний "Газпромнефть" как в части эксплуатационного бурения, так и по услугам по бурению боковых стволов. Есть договоренности с компанией "Роснефтегаз" по эксплуатационному бурению скважин.

Предварительно рост к ожидаемым показателям текущего года оценивается в 15-20%. "Это прогнозируемые, оценочные цифры. К тому же, пока не по всем тендерам подведены итоги. Качество наших услуг соответствует требованиям, которые предъявляют заказчики. Нас хотят видеть и предлагают работу в разных регионах", - подчеркнул Дмитрий Гузов.

По оценке руководителя, предприятие уверенно закрепило позиции в регионе Ямало-Ненецкого автономного округа. "Есть несколько проектов за полярным кругом. Это в большей степени заказы по капитальному ремонту скважин. Один из последних выигранных тендеров - на выполнение ремонтных работ на Южно-Тамбейском газоконденсантном месторождении для ОАО "Ямал СПГ". Это одна из самых крайних точек России", - отметил Дмитрий Гузов.

С позиции сегодняшнего дня и анализа ситуации на рынке нефтеуслуг директор ООО "Белоруснефть-Сибирь" делает заключение, что 2020 год будет в определенном плане прорывным в сфере нефтесервиса. "Уже сейчас просматривается высокий спрос на услуги нашего профиля в России. Есть все предпосылки для развития сферы нефтесервиса, особенно в направлении бурения. Есть и потребность в буровых подрядчиках, ощущается определенный дефицит", - поделился он.

Северный актив ПО "Белоруснефть" - ООО "Белоруснефть-Сибирь" - создан в 2008 году. Среди его основных видов деятельности - бурение боковых стволов, скважин, капитальный и текущий ремонт скважин, сервис по сопровождению буровых промывочных жидкостей, услуги по наклонно-направленному бурению, тампонажные работы. "Если в самом начале пути в состав компании входили три бригады по бурению боковых стволов, то на сегодня наш арсенал включает в себя 15 бригад, 15 установок грузоподъемностью 125-200 т, из них 11 - белорусского производства. Численный состав - более 2 тыс. человек, свыше 1,5 тыс. из которых - белорусы", - подытожил Дмитрий Гузов. Также он отметил, что если еще три года назад специалисты "Белоруснефть-Сибирь" сами выходили на заказчиков, то сейчас наоборот. Нефтяники ищут надежного подрядчика и пополняют портфель заказов ООО.-0-