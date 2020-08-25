25 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть-Сибирь" установила новый рекорд проходки при бурении боковых стволов - теперь он составляет 425 м в сутки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании "Белоруснефть".

Бригада ББС №10 "Белоруснефть-Сибири" обновила максимум 19 августа. Рекорд установлен на скважине № 918к12 Северо-Тарасовского месторождения в интервале 2524-2949 м. Проектная глубина скважины составляет 3850 м.

"Руководит коллективом исполняющий обязанности бурового мастера Алексей Кохно. Технолог проекта - Евгений Макаревич. Актив разрабатывает ООО "Роснефть-Пурнефтегаз", которое является основным заказчиком белорусского нефтесервиса в Западной Сибири", - уточнили в пресс-службе.

Нынешний рекорд суточной проходки превысил предыдущее достижение (а было это в феврале) более чем на 100 м, подчеркнули в компании. Тогда показателя в 312 м в сутки достигли при строительстве пилотного бокового ствола на скважине Южно-Тарасовского месторождения.

Суточная проходка в 425 м пока является рекордом не только среди коллективов по бурению боковых стволов "Белоруснефть-Сибири", но и ООО "Роснефть-Пурнефтегаз".

В пресс-службе добавили, что бригада работает на установке АРС-125 с верхним силовым приводом. Это мобильная установка белорусского производства - гомельского ОАО "Сейсмотехника", акционерами которого являются "Белоруснефть" и итальянская компания Drillmec. Внедорожный самоходный агрегат предназначен для выполнения технологических операций при бурении, освоении скважин, ремонтных работах, для спуска, подъема насосно-компрессорных и бурильных труб, установки эксплуатационного оборудования на устье скважин и ликвидации аварий. Установка смонтирована на шасси Минского завода колесных тягачей и оснащена ходовым дизельным двигателем Caterpillar-С15 ACERT с трансмиссией Allison.

ООО "Белоруснефть-Сибирь" создано в июле 2008 года. Предприятие специализируется на бурении боковых стволов, капитальном и текущем ремонте скважин, сервисе по сопровождению буровых промывочных жидкостей и других видах деятельности.-0-