"Белоруснефть": созданная до конца года зарядная сеть позволит обслуживать до 15 тыс. электрокаров

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Созданная в Беларуси до конца года зарядная сеть позволит обслуживать до 15 тыс. электрокаров. Об этом сообщил руководитель группы перспективного развития новых энергетических технологий РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" Анатолий Котляров на брифинге, передает корреспондент БЕЛТА.

Государственным оператором по развитию сети электрозарядных станций под брендом Malanka выступает ПО "Белоруснефть". По словам Анатолия Котлярова, в настоящее время в республике действует 280 зарядных станций, до конца года их число увеличится до 400. "Эта сеть позволит обслуживать до 15 тыс. электромобилей. Пока в Беларуси зарегистрировано около 1,5 тыс. электрокаров", - рассказал он. К 2022 году число зарядных станций превысит 600.

Во всем мире четко обозначена тенденция к развитию электротранспорта, и Беларусь - не исключение. "На государственном уровне принимают указы, разрабатывают программы и меры для стимулирования развития этого направления. После вступивших в силу в июне этого года мер стимулирования значительно возросло число ввозимых в Беларусь электромобилей. Если с января до 15 июня в страну поставили 396 таких машин, то только за последующие два месяца - 400. Фактически превышена полугодовая норма поставок", - отметил Анатолий Котляров.

Планомерно реализуется проект по созданию сети электрозаправок Malanka РУП "Белоруснефть". Сейчас в сети ЭСЗ эксплуатируют и устанавливают два типа станций - Mode 3 и Mode 4. Время зарядки на ЭЗС Mode 3 - 6-8 часов, ЭЗС Mode 4 за 15-30 мин. обеспечивает 80% заряда батареи.-0-