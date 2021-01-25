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25 января 2021, 11:18

"Белоруснефть" установила в 2020 году новый максимум при бурении горных пород в белорусском регионе

Фото Neft.by
Фото Neft.by

25 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Светлогорского управления буровых работ (СУБР) "Белоруснефти" пробурили за 2020 год более 164 тыс. м горных пород. Это максимальная проходка за всю историю бурения в белорусском регионе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Первоначальный план составлял 160 660 м. Увеличена и коммерческая скорость - 1090 м на станок в месяц при плане в 943 м.

Основные рекорды пришлись на лето 2020 года, отметили на предприятии. Так, 12 июля на скважине №325 Речицкого месторождения суточная проходка составила 567 м. В тот же день СУБРовцы обновили рекорд суточной проходки и по управлению - 1204 м. В целом июль минувшего года стал для СУБРа самым продуктивным: проходка составила 18 080 м.

"Почти все, что белорусские буровики наметили сделать, они выполнили. Ввели в эксплуатацию вторую мобильную буровую установку АРС-250. Начали работать с верхним силовым приводом на буровых установках "Уралмаш 3Д-86". Провели комплекс опытно-промысловых испытаний системы автоматизированного управления бурением скважин - САУБ-1", - уточнили в пресс-службе. Эти работы будут продолжены.

"Одно из самых значимых событий уходящего года - начало эксплуатации наших буровых установок от внешних сетей энергоснабжения. Полностью запитаны от электричества АРС-250 на скважине №302 Осташковичского месторождения и Drillmec в эшелонном исполнении на скважине №19 Карташовской площади. Два российских "Уралмаша" на Северо-Домановичском месторождении подключены частично (вспомогательное оборудование и жилой городок)", - рассказал начальник СУБРа Виктор Архипенко.

В 2020 году СУБР продолжил дооснащать свои буровые установки.

Еще одним важным событием в жизни СУБРа стало открытие музея буровиков, приуроченное к 55-летию управления, который коллектив будет праздновать в 2021 году. Сейчас музей наполняют экспонатами и виртуальными материалами.

Что касается планов, то в нынешнем году буровики намерены еще увеличить проходку. Задача - пробурить 169 990 м горных пород (132 960 м - эксплуатационное бурение, 37 030 м - поисково-разведочное бурение) и 52 скважины.

Продолжится дооснащение буровых бригад всем необходимым оборудованием. Планируется приобрести буровой станок грузоподъемностью 650 т с частотно-регулируемым приводом. Активно намерены развивать и проект по подключению буровых к сетям внешнего электроснабжения.

"Перед нами как буровым подрядчиком ставят задачу наращивать объемы бурения. С 2021-го по 2025 год - до 210 тыс. м, причем силами того же, что и сейчас, количества буровых бригад - 14. На мой взгляд, 170 тыс. м бурения горных пород в 2021 году - это тот уровень проходки, которого можно эффективно достичь на имеющемся оборудовании, не теряя при этом качества и экономической целесообразности", - убежден Виктор Архипенко.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в других странах.-0-

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