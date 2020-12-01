"Белоруснефть" утвердила программу сейсморазведки в Южной зоне Припятского прогиба на пятилетку

Во время проведения топографо-геодезических исследований на местности

1 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Программа полевых сейсморазведочных работ в формате 3D на 2021-2025 годы в Южной структурной зоне Припятского прогиба включает 3 тыс. кв.км. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора производственного объединения "Белоруснефть" по геологии Петр Повжик, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские нефтяники впервые приступили к масштабным геологоразведочным работам в Южной зоне Припятского прогиба. Сегодня в Лельчицком районе дан старт проекту. Объем работ - порядка 37 тыс. физических наблюдений. На предприятии связывают проект с новой страницей в истории компании. По словам Петра Повжика, это направление - в числе главных в стратегии нефтяной геологоразведки страны на ближайшие пять лет.

Исследования прошлых лет указывали на первичные признаки нефтеносности площади и предпосылки того, что в этом регионе могут быть найдены нефтяные месторождения.

Как рассказал начальник НГДУ "Речицанефть" Сергей Ласица, при подтверждении месторождений будет создана необходимая инфраструктура прямо пропорционально их запасам. Она включает трубопроводный транспорт, системы сбора, подготовки и транспортировки жидких и газообразных углеводородов. "При обнаружении достаточно уверенных объемов нефти в Южной зоне будет выполнен весь цикл проектировочных и строительно-монтажных работ для создания инфраструктуры", - уточнил он.

Припятский прогиб считают клондайком природных ископаемых, включая углеводородные. Как уточнил генеральный директор НПЦ по геологии Валентин Яськов, оставшаяся часть регионов страны малоизученна. Не исключено, что перспективные площади углеводородов могут быть и в других областях Беларуси. К примеру в Витебской, возле Орши. При этом он отметил, что для более точной и достоверной информации необходимо провести детальные исследования.

Сейсморазведка и открытие новых месторождений нефти позволяют удерживать стабильную добычу углеводородов на уровне 1,6-1,7 млн т в год. По итогам 2020 года ожидается добыть 1,71 млн т черного золота.

Всего в Беларуси открыто 89 месторождений нефти, 65 из них эксплуатируют в настоящее время.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в других странах.

Сейсморазведка - раздел разведочной геофизики, основанный на регистрации искусственно возбуждаемых упругих волн и извлечении из них полезной геолого-геофизической информации.-0-