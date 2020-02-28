28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" в 2020 году планирует добыть в Эквадоре не менее 160 тыс. т нефти, сообщил сегодня журналистам начальник управления внешнеэкономической деятельности "Белоруснефти" Андрей Бохан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы уже несколько лет развиваем добычной проект в Эквадоре. Последнее время из года в год мы добываем все больше и больше. В 2019-м добыли 135 тыс. т нефти. В этом году рассчитываем добыть не меньше 160 тыс. т", - сказал Андрей Бохан.

По словам начальника управления, рост объема обеспечило то, что предприятие планово реализовывало программу добычи. За 2019 год белорусские специалисты пробурили пять скважин, которые вводились на протяжении всего года. Реализуется и достаточно масштабная программа геолого-технических мероприятий с применением современных технологий.

Андрей Бохан напомнил: белорусские нефтяники работают в Эквадоре с 2012 года, входили на этот рынок в качестве сервисной компании. За это время реализовали довольно много больших сейсморазведочных проектов в сложных условиях: в джунглях, заповедных зонах. "Поскольку мы являемся компанией с большим набором сервисов, опытом добычи, современными технологиями в этой области, то логическим продолжением сотрудничества и стал добычной проект", - пояснил начальник управления.

"На протяжении последних трех лет мы планово развиваем месторождение Армадильо (блок 55) на востоке страны и добиваемся хороших результатов", - добавил он. За последние несколько лет на данной территории пробурили 10 эксплуатационных скважин, одну сбросовую для воды. "Оборудована инфраструктура, нефтепроводы. Основные строительные мероприятия в этом году планируем закончить, рассматриваем перспективу дальнейшего разбуривания, доразведки этих участков. В целом на территории Эквадора есть большая перспективная зона. Будем изучать возможности, соотносить со своими", - отметил Андрей Бохан.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в других странах.-0-