"Белоруснефть" в этом году построила 4 новые АЗС и 9 реконструирует

24 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" в этом году ввела в строй четыре новые автозаправки и масштабно реконструирует девять объектов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе компании.

Среди построенных - первый на МКАД-2 автозаправочный комплекс №61, возведенный предприятием "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт". На новой заправке есть все виды топлива, электрозарядка, пост подкачки шин. К услугам клиентов - торговый зал на 100 кв.м, кафетерий.

На 46-м км трассы М10 граница РФ - Гомель - Кобрин открылся АЗС-мультикомплекс №89. Его построило предприятие "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт". "Международные автомобильные потоки, связанные с активным направлением Брянск - Брест, продиктовали необходимость объекта. Для клиентов, в том числе с ограниченными возможностями, создан максимум удобств", - уточнили в пресс-службе.

Многофункциональна и АЗС №64, открывшаяся в столице на улице Запорожской, предприятия "Белоруснефть-Минскавтозаправка". Проектная мощность объекта - 250 заправок в сутки. Есть электрозарядная станция и весь комплекс дополнительных услуг. "Еще одним приятным бонусом здесь стала велопарковка. Весной на АЗС планируют открыть прокат двухколесного транспорта", - добавили в компании.

90-я автозаправочная станция предприятия "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт" введена в Лельчицком районе у поселка Глушковичи. "Этот социальный проект реализован в интересах жителей приграничного региона. Здесь возведена модульная операторная и блок-контейнер для хранения нефтепродуктов, что позволяет предоставлять топливные услуги и оптимальный набор сервисов: пост подкачки шин, востребованные товары, горячие напитки", - рассказали в пресс-службе.

Компания также проводит масштабное обновление действующих АЗС. После реконструкции они приобретают не только современный облик, но и новый формат, трансформируясь в мультикомплексы. На сегодня проведена реконструкция восьми автозаправок. Завершаются работы на девятом объекте - автозаправочной станции №42 предприятия "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" у деревни Кулаки Солигорского района.

В 2021 году компания намерена расширить сеть еще на три АЗС-мультикомплекса, масштабно реконструировать 12 заправок и 21 модернизировать.

Автозаправочная сеть "Белоруснефти" является крупнейшей в Беларуси. В настоящее время она насчитывает более 570 АЗС.-0-