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15 декабря 2021, 16:52

"Белоруснефть": в стране создана крупнейшая в ЕАЭС сеть быстрых зарядных станций для электромобилей

Фото из архива
Фото из архива

15 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана крупнейшая в странах ЕАЭС сеть быстрых зарядных станций для электромобилей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "Белоруснефти".

Развитие зарядной инфраструктуры для электромобильного транспорта началось с указа Президента, которым "Белоруснефть" определена госоператором. Тема электромобилей - на контроле у главы государства. "У нас создана крупнейшая в ЕАЭС базовая сеть из быстрых зарядных станций, обеспечивающая беспрепятственное перемещение электромобилей по стране. На основных автомагистралях установлены также зарядные станции мощностью 180 кВт, которые обеспечивают зарядку аккумуляторной батареи на 100 км за 6 минут", - рассказали на предприятии.

С 2018 года зарядная сеть увеличилась с 14 до 486 станций. Планируется, что к концу 2021 года инфраструктура будет включать более 600 таких объектов. Это, по данным пресс-службы, обеспечит возможность эксплуатации более 25 тыс. электромобилей.

"Сейчас в Беларуси наиболее развитая в СНГ сеть зарядных станций. Это и демонстрация возможностей отечественной промышленности. Основной поставщик зарядных станций - "Витязь" - сам стал оператором сети зарядных станций. Определен курс и на медленные зарядки на паркингах, где авто находятся от 4 часов и более", - уточнили в "Белоруснефти".

На начало 2021 года в Беларуси насчитывалось чуть более 1 тыс. электромобилей, сейчас - свыше 4 тыс. По оценкам экспертов и прогнозам мировых аналитических агентств, к 2025 году Беларусь может приблизиться к отметке 100 тыс. таких транспортных средств, а к 2030-му около 20% автопарка белорусов будет с электрическим двигателем.

Число электромобилей растет повсеместно. К примеру, в ноябре этого года каждый десятый проданный авто в мире - электромобиль. "К 2035 году ожидается запрет продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европейском союзе. Происходит перепрофилирование автогигантов: более 50% модельного ряда к 2030 году будут составлять электромобили", - пояснили на предприятии.

Сеть MALANKA обслуживает более 2880 активных пользователей. "Сегодня, учитывая тариф в зарядной сети MALANKA, 100 км пути на электромобиле дешевле более чем в 3 раза относительно авто с двигателем внутреннего сгорания. За год объем оказываемых услуг по отношению к предыдущим периодам вырос в 6 раз. При этом ежемесячный прирост потребления электроэнергии достигает 25%", - разъяснили в пресс-службе.

Общемировые тренды в сфере электромобильного транспорта ведут к увеличению емкости аккумуляторных батарей и ускорению процесса зарядки. "Это указывает "Белоруснефти" на необходимость реализации в 2022 году ряда пилотных проектов по установке супербыстрых зарядных комплексов мощностью 350 кВт. Поставщиком оборудования для них является отечественное предприятие, активно внедряющее электромобильность в стране, в частности электробусы, - "БКМ Холдинг". Пилотный проект будет включать как супербыструю зярядку авто (за 10 минут+340 км), так и зарядку городских электробусов", - рассказали на предприятии.

Пилотный проект показывает зарядную сеть ближайшего будущего. "Через 2-3 года владельцы электромобилей будут проводить на пунктах получения заряда не больше времени, чем хозяева машин с двигателем внутреннего сгорания на АЗС. В стране в ближайшее время появятся и белорусские электрокары. Запланированы поставки на рынок электромобиля "Геометрия С" белорусского производителя СЗАО "БЕЛДЖИ". К этому подтолкнула новая редакция указа о стимулировании внутреннего производства электромобилей. Он предусматривает, например, отмену налога на добавленную стоимость для юридических лиц, осуществляющих продажу электроавто", - пояснили в "Белоруснефти".

Электротранспорт и зарядная инфраструктура - один из векторов стратегического развития республики и загрузки Белорусской атомной станции. "Максимальный потенциальный объем потребления электроэнергии электротранспортом в Беларуси (если все перевести на электротягу) составляет 14 млрд кВт*ч в год (выработка Белорусской АЭС - 18 млрд кВт*ч в год). Учитывая общемировые прогнозы развития рынка электромобильного транспорта, в Беларуси к 2025 году потенциальный рост составит до 100 тыс. единиц, что обеспечит потребление 500 млн кВт*ч в год, в 2030 году - до 600 тыс. электромобилей и 3 млрд кВт*ч в год", - говорят специалисты.

К тому же увеличение точек зарядки ЭЗС ПО "Белоруснефть" решает еще одну задачу: стимулирует энергетиков к выделению мощностей под зарядные станции. "Как правило, мощности не были предусмотрены на большинстве дорог, как в городах и на трассах. Такой потребности не было. Вопрос сетей - первоочередной. Внедрение супербыстрых станций в 350 кВт - только начало, мощности будут расти. В стране развивается крупный грузовой и общественный электротранспорт, который можно будет заряжать на ЭЗС с мощностью до 1 мВт. 7-8 таких станций сравнимы с мощностью целого завода", - поделились перспективами на предприятии.

"Выполнение поставленных главой государства задач по развитию электрозарядной инфраструктуры позволит не только сформировать новые технологические подходы в белорусской промышленности, но и закрепиться в статусе страны - лидера инфраструктурных проектов будущего среди стран ЕАЭС. А накопленный опыт будет способствовать развитию международного сотрудничества", - резюмировали на предприятии.-0-

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