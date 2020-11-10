"Белоруснефть" внедряет цифровой формат в системе хранения нефтепродуктов

10 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" внедряет новые умные технологии в системе хранения нефтепродуктов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Полную автоматизацию процессов и контроль в онлайн-режиме в компании называют новым словом в системе хранения нефтепродуктов. Цифровой формат стартовал в ноябре.

Так, 11 крупнейших складов хранения нефтепродуктов дочерних предприятий "Белоруснефти" переведены на новую модель работы. Здесь используют программные продукты АРМ "Учет нефтепродуктов в резервуарном парке СХН" и АИС "Мониторинг СХН". Они позволяют в онлайн-режиме отслеживать приемку, движение, хранение и отгрузку нефтепродуктов. Программы сигнализируют о малейших отклонениях от нормы в работе оборудования, а также транслируют показатели качественного и количественного состояния нефтепродукта.

"То, что раньше требовало ручного контроля, теперь доверено умным технологиям. Автоматизированная информационная система "Мониторинг складов хранения нефтепродуктов" внедрена при непосредственном участии управления нефтепродуктообеспечения центрального аппарата компании, дочерних предприятий по нефтепродуктообеспечению на основе информационных технологий, разработанных инженерами-программистами производственного управления "Связьинформсервис". Позволяет интегрировать в единую систему фактические технологические данные, приходно-расходные документы, в режиме реального времени удаленно контролировать все процессы на СХН, фиксировать ситуации, связанные с отклонением от нормального режима работы, оперативно принимать решения в нештатных ситуациях", - рассказали на предприятии.

Контролировать текущую ситуацию на отдельно взятом складе и в конкретном резервуаре можно в любой момент с рабочего места специалистов. Точки доступа открыты как в региональных предприятиях нефтепродуктообеспечения, так и в управлении центрального аппарата компании.

Разницу с предыдущим опытом на предприятии называют космической.

По словам начальника управления нефтепродуктообеспечения ЦА "Белоруснефти" Юрия Онанченко, реализация проекта - первый шаг к цифровизации нефтебазового хозяйства компании. "Это коллективный труд, который потребовал около двух лет плотной работы разных подразделений "Белоруснефти". На стартовом этапе в программу мониторинга включены 11 СХН, на которые приходится основной объем перевалки нефтепродуктов. Это современные объекты, прошедшие модернизацию. Теперь они отвечают и максимальным цифровым требованиям. Благодаря внедрению программного продукта АИС "Мониторинг СХН" все процессы, происходящие на нефтебазах, сведены в одну информационную систему и действуют по единому алгоритму. Теперь все предельно прозрачно", - отметил он. Благодаря цифровым технологиям обеспечивается высокий уровень безопасности, максимальная экологичность и эффективная экономика.

Эффективность цифровых технологий отмечают на всех уровнях системы. Сейчас в компании предпринимают шаги по внедрению "цифры" и в деятельность нефтебаз, которые не оборудованы автоматизированными системами контроля. В числе новаций ближайшей перспективы - автоматизация учета железнодорожных и автотранспортных перевозок нефтепродуктов.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-