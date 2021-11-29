"Белоруснефть" выполнила 3D-сейсморазведку более чем на 455 кв.км в январе-октябре

29 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сейсморазведчики "Белоруснефти" за 10 месяцев досрочно выполнили производственный план на 2021 год - это более 455 кв.км изученной площади в формате 3D, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

По мнению начальника управления полевых сейсморазведочных работ Андрея Лозового, такой результат - заслуга каждого члена коллектива. "Успехи приходят благодаря слаженной работе всех - от руководителя до рабочего. В УПСР крепкий, работоспособный коллектив, сплав опыта и молодости, этот симбиоз позволяет добиваться выполнения поставленных перед подразделением амбициозных задач", - подчеркнул он.

Что касается дополнительных стимулов для персонала, то в июле в УПСР разработали и внедрили коллективную аккордную сдельно-премиальную систему оплаты труда. "Это позволило повысить производительность, чувство ответственности каждого участника технологического процесса и обеспечило дополнительную мотивацию работников. Все это в комплексе и принесло такой ощутимый результат", - уточнили в пресс-службе.

Коллектив продолжает полевые сейсмические исследования на Салтановском участке. Их намерены завершить в январе 2022 года. Затем для выполнения 3D-сейсморазведочных работ планируется переехать на новую площадь - Речицкую. Также совместно с государственным предприятием "НПЦ по геологии" на Валавской площади продолжают сейсморазведку, которую должны завершить в декабре нынешнего года.

В пресс-службе добавили, что в 2022 году "Белоруснефть" планирует вместе с НПЦ по геологии выполнить около 638 кв.км площадных сейсморазведочных работ 3D в Наровлянском и Хойникском районах. "Территория относится к Радомлянскому участку недр. В пределах расположен Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Его деятельность координируется Департаментом по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС", - отметили на предприятии. Поэтому на Радомлянской площади помимо общих подготовительных работ к полевой сейсморазведке выполняют комплекс мероприятий по обеспечению радиационной безопасности.

"Результаты работы сейсморазведчиков дают исходный материал для составления достоверных геологических моделей, на основе которых строится оптимальная система разработки месторождений нефти. Знание всех особенностей, геологического строения месторождений - залог многолетней грамотной эксплуатации залежей, позволяющей добиваться максимально полного извлечения углеводородного сырья из земных недр. Коллектив управления полевых сейсморазведочных работ настроен на дальнейшую плодотворную работу, чтобы выполнить поставленную задачу - обеспечить прирост запасов нефти в Беларуси", - подчеркнул Андрей Лозовой.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в других странах.-0-