"Белоруснефть" запланировала на 2020 год масштабные геолого-разведочные работы

10 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ПО "Белоруснефть" планирует на 2020 год масштабную программу геолого-разведочных работ. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора по геологии объединения Петр Повжик, передает корреспондент БЕЛТА.

Рекордная планка задана в этом направлении. "Планируется нарастить объем полевых сейсморазведочных работ по системе 3D до 379 кв. км и увеличить метраж поисково-разведочного бурения до 39 тыс. м", - сказал Петр Повжик. Эти максимальные цифры и усиленная программа геолого-разведочных работ в первую очередь направлены на поддержание потенциала ресурсной базы страны, увеличение объемов добычи нефти.

По словам заместителя начальника - главного инженера Светлогорского управления буровых работ Сергея Легенького, существующая производственная база позволяет достигать поставленных целей. СУБР выполняет работы на 23 станках, включая мобильные установки в эшелонном исполнении. В 2019 году парк оборудования пополнился. "В среднем в зависимости от глубины на бурение скважины уходит порядка двух месяцев. Постоянно увеличиваем механическую скорость проходки за счет внедрения самых современных технических и технологических новшеств, применяемых в мире", - дополнил он.

Всего в Беларуси 61 действующее месторождение нефти, эксплуатируются 843 скважины. В 2019 году на предприятии добыли 1,69 млн т нефти, в планах на 2020-й - 1,71 млн т. Тренд на увеличение добычи нефти будет сохраняться.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-